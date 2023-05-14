Niğde Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Niğde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Niğde başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Niğde seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:16 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 82.7 oldu. Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 109.520 oyla yüzde 59.43 - Kemal Kılıçdaroğlu: 62.224 oyla yüzde 33.77 - Sinan Oğan: 11.418 oyla yüzde 6.20 - Muharrem İnce: 1.117 oyla yüzde 0.61 oy aldı.



Niğde 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 109.520 oyla yüzde 59.43Kemal Kılıçdaroğlu: 62.224 oyla yüzde 33.77Sinan Oğan: 11.418 oyla yüzde 6.20Muharrem İnce: 1.117 oyla yüzde 0.61

Niğde Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 87.83 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:16 itibarıyla yüzde 70 oranında açıldı. 2023 Niğde milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 92.681 oyla yüzde 60.57 - Millet İttifakı: 54.056 oyla yüzde 35.33 - Ata İttifakı: 2.509 oyla yüzde 1.64 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.017 oyla yüzde 0.67 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 197 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:16 itibarıyla 2023 Niğde milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 92.681 oyla yüzde 60.57Millet İttifakı: 54.056 oyla yüzde 35.33Ata İttifakı: 2.509 oyla yüzde 1.64Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.017 oyla yüzde 0.67Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 197 oyla yüzde 0.13AK Parti: 52.526 oyla yüzde 34.32CHP: 35.332 oyla yüzde 23.09MHP: 34.781 oyla yüzde 22.73İYİ Parti: 18.724 oyla yüzde 12.24YENİDEN REFAH: 4.371 oyla yüzde 2.86ZP: 2.053 oyla yüzde 1.34BBP: 1.003 oyla yüzde 0.66MEMLEKET: 907 oyla yüzde 0.59YEŞİL SOL: 730 oyla yüzde 0.48AP: 456 oyla yüzde 0.30TİP: 287 oyla yüzde 0.19ANAP: 215 oyla yüzde 0.14GBP: 188 oyla yüzde 0.12GENÇ: 153 oyla yüzde 0.10MP: 134 oyla yüzde 0.09HAKPAR: 126 oyla yüzde 0.08TKP: 114 oyla yüzde 0.07HKP: 81 oyla yüzde 0.05SOL PARTI: 56 oyla yüzde 0.04MİLLİYOL: 47 oyla yüzde 0.03YP: 29 oyla yüzde 0.02TKH: 27 oyla yüzde 0.02AB: 0 oyla yüzde 0.00