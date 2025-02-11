Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademisyenleri tarafından kadınlara "Sıfır Atık Mutfak" eğitimi verildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, kadınlarla beraber mutfaktaki sebze ve meyve atıklarını kullanarak yemek yaptı.

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Ölmez, Aşçılık Uygulama Mutfağı'nda yaptığı açıklamada, proje kapsamında sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırladıklarını söyledi.

İsrafı önlemek için bu uygulamanın önemli olduğunu aktaran Ölmez, "Kentte çok kullanılan beyaz lahana, patates, elma ve kırmızı pancardan tarifler hazırladık. Burada israf etmeden geri dönüştürebilir ürünleri kullandık. Amacımız yeni nesil ürünlerin daha az kullanımını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci de üniversite olarak kadınlara birçok eğitim verdiklerini ifade etti.

Bu eğitimlerin önemli kısmının mutfak olduğunu belirten Deveci, "Atık çıkarmadan turşu veya sirke yapmak istiyoruz. Hem lezzetli tatlılar hem de lezzetli yemekler nasıl yapılabilir onları anlatıyoruz. Yaklaşık 8 köyden kadın geldi. Kadınlar buraya geldikleri için çok mutlu. Hayatımız boyunca çöp olarak gördüğümüz şeyler aslında çok kıymetli ve lezzetli" diye konuştu.

Eğitime katılan Rukiye Kökyörük ise eğitimlerde çok şey öğrendiğini ve bundan sonraki süreçte evinin mutfağındaki atıkları değerlendireceğini söyledi.