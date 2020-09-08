Dr. Dre ismi ile tanınan ünlü rapçi Andre Romelle Young, 1996 yılında Nicole Young ile nikah masasına oturmuştu.

İkiliden Nicole, geçtiğimiz günlerde eşine boşanma davası açtı.

Ünlü rapçiden aylın 15 milyon TL nafaka isteyen Young, masraflarını şu şekilde sıraladı:

*Eğlenme için ayda 6 milyon 700 bin TL

*Kıyafet için ayda 1 milyon TL

*Yardım kuruluşları ve derneklere bağış için ayda 930 bin TL

*Mortgage için ayda 745 bin TL

*Eğitim masrafları için ayda 450 bin TL

*Telefon, cep telefonu, e-mail ödemeleri: 150 bin TL

*Çamaşır, yıkatma-kurutma için 75 bin TL

Öte yandan ikilinin, Truth ve Truly adında iki çocuğu bulunuyor.