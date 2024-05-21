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        Haberler Müzik Nicolas Jaar, DARKSIDE grubu ile Maximum Uniq Açıkhava'da

        Nicolas Jaar, DARKSIDE grubu ile Maximum Uniq Açıkhava'da

        Nicolas Jaar, DARKSIDE grubu ile UK & Avrupa turnesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da bir konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:51
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        Maximum Uniq Açıkhava'da
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        Elektronik müziğe getirdikleri yeni solukla genç neslin efsane isimleri arasında yer alan Nicolas Jaar ve multi-enstrümantalist Dave Harrington'dan oluşan New York çıkışlı DARKSIDE grubu; 2024 İngiltere & Avrupa Turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 28 Ekim'de Türkiye'ye geliyor.

        Ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan Nicolas Jaar’ın Spotify’da en çok dinlenen şehirler listesinde Paris, Meksika, Berlin ve Londra ile birlikte İstanbul da yer alıyor.Kitleleri peşinden sürükleyen, önde gelen festivallerin ve kulüplerin aranılan ismi Nicolas Jaar ve multi-enstrümantalist Dave Harrington'a grubun daimi üyesi olarak perküsyoncu Tlacael Esparza eşlik edecek ve müzikseverlere yeni bir sahne şovu sunacaklar.

        New York merkezli bir Amerikan grubu olan DARKSIDE 2011'de Rhode Island'da, her ikisi de o sırada Brown Üniversitesi'nde öğrenci olan elektronik müzisyen Nicolás Jaar ve multi-enstrümantalist Dave Harrington tarafından kuruldu. 21'inci yüzyıl elektronik müzik sahnesinde övgüyle adından bahsettiren DARKSIDE; İlk stüdyo albümleri 'Psychic', 2013'te yayınlandı. Albüm, New York Times, Billboard, The Guardian, Pitchfork, NME, Mojo gibi öne çıkan yayınların eleştirmenlerinden tam not aldı, müzik listelerine girdi ve bir çok yıl sonu ödülü aldı.

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        İkinci albümü 'Spiral', Temmuz 2021'de yayınlandı ve ardından 'Liberty Bell', 'The Limit' ve 'Lawmaker' single'ları yayınlandı. Haziran 2023'te, KOKO'da biletleri tükenen iki Londra gösterisinin yanı sıra, Londra'daki provalardan derlenen, eğlenceli bir şarkı koleksiyonu olan 'Live at Spiral House'u yayınlandı.

        İngiltere ve Avrupa turnesini duyuran ve on yıl içinde ikinci turnesine çıkan DARKSIDE'ın, 28 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek özel konserini kaçırmayın.

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        #Nicolas Jaar
        #DARKSIDE

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