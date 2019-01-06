Teknik Direktör Fatih Terim'in gözde oyuncularından olsa da taraftarın bir kısmı tarafından kadroda istenilmeyen ve eleştirilerin odağında olan Younes Belhanda için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Daha önce Monaco'ya yazılan Faslı futbolcu için Nice'in transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Fransa'da yayın yapan Le10Sport sitesinin haberine göre Fransız ekibi Monaco ile Belhanda, transfer için her konuda anlaştı ancak araya Belhanda'nın eski takımı Nice girdi.

BALOTELLI'Yİ GÖNDERİP YER AÇMAK İSTİYORLAR

Nice, takımın en çok maaş alan futbolcusu Mario Balotelli ile devre arasında yollarını ayırıp Belhanda'yı transfer istiyor. Fransız ekibinin ise Belhanda transferi için Galatasaray'a 4 milyon Euro teklif edeceği kaydedildi. Balotelli'nin ise Marsilya'ya transfer olması bekleniyor.

Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sezonun ikinci yarısında toparlanmak için harekete geçerken Chelsea'den ayrılması beklenen Cesc Fabregas ile de görüşme halinde.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.