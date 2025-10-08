Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, İstanbul'da 98 yaşında vefat etti

        Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, İstanbul'da 98 yaşında vefat etti

        Türk Musikisi'nin usta isimlerinden neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 22:06 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü neyzen Niyazi Sayın vefat etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Neyzen, ebru sanatçısı ve fotoğrafçı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2014'te müzik alanında ödül alan Sayın, 12 Şubat 1927'de Üsküdar'da dünyaya geldi.

        Müzisyen ve neyzen olarak Türk müziğine önemli katkılarda bulunan sanatçı, 1947 yılında tanıştığı Mustafa Düzgünman'ın evinde düzenlediği özel dini musiki meşkleriyle, musikiye adım attı. Düzgünman'dan ayrıca klasik sanatlardan ebru ve ciltçiliğin yanı sıra fotoğrafçılığı öğrendi.

        Türk musikisi üzerine albüm çalışmalarına da imza atan Sayın, ömrünü musikiye adayarak çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

        ÖLÇÜ, ZARAFET VE DERİNLİK

        Niyazi Sayın, İstanbul’un meşk geleneği içinde yetişmiş, üslubunu Tanburi Cemil Bey çizgisindeki İstanbul ekolünden besleyerek olgunlaştırmış bir ney üstadıdır. Uzun nefes, perde temizliği, ince vibrato ve makamsal seyre sadakat onun icrasının temel taşlarıdır. Gösterişe değil mana ve kelâmın musikideki karşılığına yönelen bir estetik gözetir. Yıllarca sahnede ve stüdyoda ud virtüözü Necdet Yaşar’la kurduğu zarif diyalog, taksim ve icrada derinlik arayışının sembolü hâline gelmiştir. TRT ve konservatuvar çevrelerinde sürdürdüğü hocalığıyla meşk usulünü titizlikle aktarmış; pek çok öğrenciyi sadece teknik açıdan değil edep, sükût ve dinleyiş terbiyesiyle de yetiştirmiştir. Repertuvarında klasik mirasa öncelik verirken, neyi insan nefesinin en tabiî uzantısı olarak konumlandıran anlayışı, kayıtlarına ve konserlerine içe dönük ama evrensel bir ifade kazandırır. Bu sebeple Sayın, hem icracı hem eğitici kimliğiyle Klasik Türk Musikisi’nin ölçü, zarafet ve derinlik ideallerini bugüne taşıyan başlıca isimlerden biri olarak anılır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Niyazi Sayın vefat
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa