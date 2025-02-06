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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Neymar, Santos formasına kavuştu! - Futbol Haberleri

        Neymar, Santos formasına kavuştu!

        Futbol dünyasının en yetenekli isimleri arasında gösterilen 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Neymar, sakatlıklarla geçirdiği bir yılı aşkın bir sürenin ardından ülkesinde futbola başladığı Santos formasıyla sahalara geri döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:26
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        Neymar, Santos formasına kavuştu!
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        Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den ayrılarak 12 yıl sonra futbola başladığı Santos'a dönen 33 yaşındaki Neymar, Santos'taki ikinci döneminin ilk maçına çıktı.

        Brezilyalı yıldız iç sahada Botafogo ile oynanan maçın ikinci yarısında forma giydi.

        Karşılaşmanın ilk yarısını 38. dakikada Tiquinho Soares'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Santos, 67. dakikada Alexandre Jesus'un golüne engel olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

        Neymar, İspanya'nın Barcelona ve Fransa'nın Paris Saint-Germain ekiplerinde oynadıktan sonra Ağustos 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu.

        Astronomik bonservis ve maaş karşılığında Al Hilal'e imza atan Neymar, Ekim 2023'te milli takımda yaşadığı çapraz bağ ve menisküs sakatlığı nedeniyle bir yıl forma giyemedi. Brezilyalı futbolcu, hayal kırıklığıyla geçen Al Hilal kariyerinde 7 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist üretti.

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