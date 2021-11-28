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Neymar'ın sakatlığı şoke etti!

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız Neymar, Saint-Etienne maçında ciddi bir sakatlık yaşadı. 29 yaşındaki oyuncu gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı

28.11.2021 - 19:46 | Güncelleme: ABONE OL
Neymar'ın sakatlığı şoke etti!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Saint-Etienne'i 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Dens Bouanga'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takımın futbolcusu Marquinhos, 45+2. dakika skoru eşitledi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede 79. dakikada Angel Di Maria'nın ve 90+1. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle PSG, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Saint-Etienne'in futbolcusu Timothee Kolodziejczak, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başkent ekibinin yeni transferi Sergio Ramos da uzun süren sakatlığının ardından bu maçta ilk kez forma giydi.

PSG, puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 12 puanla son sıraya geriledi.

NEYMAR GÖZYAŞLARIYLA SAHADAN ÇIKTI

PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 88. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Maçın önüne geçen sakatlığın ardından Neymar, sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı. Oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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