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New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor

New York'taki bir müzayedede, bugüne kadar açık arttırmaya çıkarılan en büyük yakut olan 'Fura Yıldızı' 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu. Mor-pembe elmas ise 34.8 milyon dolara satılarak kendi renginde satış rekoru kırdı

Giriş: 09.06.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
New York'taki mücevher müzayedesinde çifte rekor
İHA

ABD’nin New York kentindeki Sotheby’s Müzayede Evi’nde, geçtiğimiz yıl Mozambik’te Dubai merkezli madencilik şirketi Fura tarafından işletilen bir madende bulunan 55.22 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı.

Şimdiye kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olan ve Estrela de Fura (Fura Yıldızı) adı verilen değerli taş, 34.8 milyon dolarla rekor fiyata alıcı buldu.

Fura Yıldızı böylece bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu. Müzayede evi yakutu, "Hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş" olarak nitelendirdi.

Müzayedeye damga vuran diğer bir mücevher ise Botsvana'daki bir madenden çıkarılan The Eternal Pink adlı elmas oldu.

Müzayedeye çıkarılan en canlı mor-pembe elmas olarak nitelendirilen 10.57 karatlık mücevher, 34.8 milyon dolara alıcı bularak kendi renginde rekor fiyata satıldı.

2017 yılında Hong Kong'daki açık artırmada 71.2 milyon dolara alıcı bulan 59.6 karatlık 'Pembe Yıldız', şimdiye kadar satılan en pahalı pembe elmas olarak biliniyor.

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