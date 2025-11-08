Nevşehir Kaymaklı’da kaçak kazı: Yeraltı şehri şüphesi

Nevşehir'de kaçak kazı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kazı alanının eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olduğu belirlendi. Olayda 2 şüpheli yakalandı.

REKLAM advertisement1

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine Kaymaklı beldesi, Cami Kebir mahallesinde jandarma ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda M.P. ve H.P.'nin izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İzinsiz Kazı yapılan alanda Nevşehir Alan Başkanlığı ve Nevşehir Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılan incelemede bölgenin eski bir medeniyete ait yeraltı şehri olabileceği değerlendirildi. Olayda; 1 adet keser, 2 adet kürek, 1 adet kazma ve 1 adet kova ele geçirildi. Olayın şüphelileri M.P. ve H.P. hakkında soruşturma başlatıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güveni için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

REKLAM

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

AA'nın haberine göre tünelin tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. FOTO: AA