        Haberler Gündem Güncel Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de tarım aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobilin "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirdi, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. Ürgüp-Karacaören yolundaki kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 21:51 Güncelleme: 27.09.2025 - 21:51
        Nevşehir'de kaza: 1 ölü 4 yaralı
        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ürgüp-Karacaören yolunda Muzaffer A. yönetimindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan Alper E. idaresindeki tarım aracına arkadan çarptı.

        Kazada tarım aracı sürücüsü yaşamını yitirirken her iki araçta bulunan 4 kişi de yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #Ürgün kaza
        #Nevşehir
        #haberler
