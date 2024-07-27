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        Haberler Gündem Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı - Güncel haberler

        Nevşehir'de seyir halindeki TIR yandı

        Nevşehir'de vinç taşıyan TIR'da, seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 01:27 Güncelleme: 27.07.2024 - 01:28
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        Seyir halindeki TIR yandı
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolu 52’nci kilometresinde Sarıhıdır mevkisinde meydana geldi.

        Ahmet Zabut yönetimindeki TIR, seyir halindeyken iddiaya göre fren balataların ısınması sonrası lastikleri, alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen alevler TIR üzerindeki vince sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında TIR üzerindeki vinç kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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