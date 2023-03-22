Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Nevra İsminin Anlamı Nedir? Nevra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Nevra adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 22.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Nevra İsminin Anlamı Nedir? Nevra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nevra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NEVRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nevra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nevra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nevra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NEVRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nevra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Işıklı olma, parlaklık.
  2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.

NEVRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nevra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nevra adını koymak caizdir.

NEVRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Nevra ismini kullanan 3.023 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Nevra ismini kullanan 663 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Nevra ismini kullanan 194 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Nevra ismini kullanan 152 kişi bulunmaktadır.

NEVRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nevra ismindekiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2023 Nevşehir İmsakiye
2023 Nevşehir İmsakiye
Deprem soruşturmalarında ilk iddianame hazırlandı!
Deprem soruşturmalarında ilk iddianame hazırlandı!
Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de
Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de
Tunceli teravih namazı saatleri 2023
Tunceli teravih namazı saatleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.