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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nevra isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NEVRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nevra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nevra adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nevra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NEVRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nevra ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Işıklı olma, parlaklık. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.

NEVRA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nevra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nevra adını koymak caizdir.

NEVRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nevra ismini kullanan 3.023 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nevra ismini kullanan 663 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nevra ismini kullanan 194 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nevra ismini kullanan 152 kişi bulunmaktadır.

NEVRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nevra ismindekiler aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler ve özgürlükleri için belirledikleri çizginin aşılmasını şiddetle reddederler. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket