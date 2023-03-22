Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Sinan İsminin Anlamı Nedir? Sinan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Adların ya da isimlerin, bilinen ve bilinmeyen birçok anlamı bulunur. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir adın anlamı hakkında bilgi sahibi olmanız, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Bu yüzden isimlerin anlamları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Sinan adının anlamı da sıklıkla araştırılmaktadır.

Giriş: 22.03.2023 - 14:31 | Güncelleme: ABONE OL
Sinan İsminin Anlamı Nedir? Sinan İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sinan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SİNAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sinan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sinan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sinan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SİNAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sinan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

  1. Kargı, süngü, ok vb. savaş âletlerinin keskin ve sivri ucu, ok temreni, mızrak.
  2. Öncü, öncü asker.

SİNAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sinan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sinan adını koymak caizdir.

SİNAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Sinan ismini kullanan 119.939 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Sinan ismini kullanan 26.744 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Sinan ismini kullanan 7.948 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Sinan ismini kullanan 5.661 kişi bulunmaktadır.

SİNAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Sinan olan kişiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır. Kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir. Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Pozitif tarafları: Arkadaş canlısı, yardımsever, zarif.

Negatif tarafları: Bazen sığ olabilir, dedikodu yapabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tunceli teravih namazı saatleri 2023
Tunceli teravih namazı saatleri 2023
2023 Muş İmsakiye
2023 Muş İmsakiye
Çocuk istismarcısının ailesine tazminat şoku!
Çocuk istismarcısının ailesine tazminat şoku!
Kamulaştırma olmayınca arazisinden geçen yolu kapattı!
Kamulaştırma olmayınca arazisinden geçen yolu kapattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.