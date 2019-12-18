ABD yönetimine 'plütonyum kaçakçılığı' suçlaması

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ABD'de Nevada eyalet yönetimi ile Washington arasındaki 'plütonyum krizi' sürüyor.

Eyalet yönetimi uzun süredir ABD yönetiminin nükleer silah yapımında kullanılan plütonyumun bir bölümünü Nevada'da depolamasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Amerikan Enerji Bakanlığı son olarak geçtiğimiz yıl yüzlerce kilo radyoaktif maddeyi Güney Carolina'dan Nevada'da gizli bir operasyonla nakletmişti. Nükleer materyallerin Las Vegas kentinin kuzeyindeki özel bir tesiste tutulduğu belirtilmişti.

Nevada yönetimi, nükleer materyallerin eyalet genelinde çevreye büyük zarar vereceğini vurgulayarak mevcut depoların boşaltılmasını talep ediyor.

Ancak bugüne kadar federal düzeyde eyalet yönetimi tarafından yapılan başvuruların hepsi geri çevrilmiş durumda, çünkü 1954 tarihli Atom Enerjisi Yasası radyoaktif maddelerin kullanılması, taşınması ve saklanması konularında sadece Washington yönetiminin yetki sahibi olduğunu, eyaletlerin bu konuda herhangi bir söz hakkının bulunmadığını belirtiyor.