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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarmasına rağmen Macaristan'a gitti. Netanyahu'nun bu ziyareti, UCM'nin kendisi hakkındaki kararının ardından Avrupa'ya yaptığı ilk ziyaret oldu. Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme sürecini başlatacağını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:41
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        Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı.

        Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya gitti.

        ORBAN MEYDAN OKUYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

        Macaristan Başbakanı Orban, Kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını belirtti. Orban, gazetecilere UCM'nin kararının 'Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini' söyledi.

        Netanyahu'ya Macaristan ziyareti öncesinde protesto
        Netanyahu'ya Macaristan ziyareti öncesinde protesto

        MACARİSTAN UCM'DEN ÇEKİLME KARARI ALDI

        Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

        Gulyas, "Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

        MACARİSTAN'A 'NETANYAHU'YU TUTUKLA' ÇAĞRISI

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        İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Netanyahu'nun Macaristan'da tutuklanmasını talep etmişti.

        New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

        Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

        "UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

        UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

        UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

        UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

        Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

        Netanyahu ve Gallant'ın da Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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