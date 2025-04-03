İsrail Başbakanı Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı.

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya gitti.

Macaristan Başbakanı Orban, Kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını belirtti. Orban, gazetecilere UCM'nin kararının 'Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini' söyledi.

Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

Gulyas, "Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Netanyahu'nun Macaristan'da tutuklanmasını talep etmişti.

New York merkezli HRW'den yapılan açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Netanyahu hakkında Kasım 2024'te çıkardığı tutuklama emrine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, Macaristan'a, Netanyahu'nun ülkeye girmesi halinde kendisinin tutuklanması çağrısı yapılarak, "Macaristan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye girişini engellemeli veya ülkeye girerse onu tutuklamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"UCM üyesi olan" Macaristan'ın topraklarına giren şüphelilerin tutuklanması ve teslim edilmesinde "işbirliği yapmakla yükümlü" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kendi polis gücü olmayan UCM, tutuklamalarda devletlere güvenmekte." denildi.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarının kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekiyor.

Netanyahu ve Gallant'ın da Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.