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        Haberler Dünya Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti | Dış Haberler

        Netanyahu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

        Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:00
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        Safiyuddin'in öldürüldüğünü öne sürdü
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

        Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslenerek, mevcut duruma ilişkin iddialarda bulundu.

        Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.

        Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i de öldürdüklerini öne sürdü.

        Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.

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        LÜBNANLILARI, GAZZE'DEKİLERİN BAŞINA GELENLERLE TEHDİT ETTİ

        Netanyahu, Lübnan halkına İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilerin başına gelenlerle tehdit ederek, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

        Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

        Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

        İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hizbullah
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