        Haberler Dünya Sosyal medya için "savaş aracı" diyen Netanyahu Musk ile görüşecek | Dış Haberler

        Sosyal medya için "savaş aracı" diyen Netanyahu Musk ile görüşecek

        İsrail'in yaklaşık iki yıldır soykırım olarak nitelendirilen işgalci politikaları sürerken sosyal medya için "savaş aracı" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya platformu X'in sahibi Musk ile görüşeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:05
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğunu savunarak, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan Çin merkezli TikTok'tan sonra sıranın X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtti.

        Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda konuşan Netanyahu, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ile görüşeceklerini söyledi.

        "SAVAŞ ARACI" NİTELENDİRMESİ

        ABD'deki taban desteklerini güvence altına almaları gerektiğini ifade eden Netanyahu, "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi ve sosyal medyanın yeni bir "savaş aracı" olduğuna işaret etti.

        Şu anda ABD'de sosyal medya alanındaki en önemli alım işleminin Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta yapıldığını belirten Netanyahu, bunun gerçekleşmesini beklediğini aktardı.

        X sosyal medya platformunun önemine de işaret eden Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, ABD'de TikTok'tan sonra sıranın X'e geldiği mesajı vererek bunu başarabilirlerse çok şey kazanacaklarını savundu.

        TİKTOK'UN ABD'DEKİ OPERASYONLARININ İSRAİL YANLISI ŞİRKETE DEVREDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

        ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

        Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

        Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.

