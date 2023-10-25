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        Haberler Dünya Netanyahu: Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz

        Netanyahu: Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 25.10.2023 - 22:17
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        Netanyahu: Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

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        Gazze’ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, “Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey.” değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail'e “yurt dışından silahlar gelmekte” olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, “Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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        Hamas’ın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

        “7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek."

        "HAMAS'A KARŞI YEŞEYA KEHANETİNİ GÖRECEĞİZ"

        Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın "Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

        "Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. ‘Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin’(Yeşaya 60:18).”

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