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Nesrin Cavadzade'nin maske paniği - Magazin haberleri

Nesrin Cavadzade'nin maske paniği

Meslektaşı Gökhan Alkan ile evlilik hazırlığında olan oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Koronavirüs salgınına karşı maske kullanmadığı görülen Cavadzade, muhabirleri fark edince elinde asılı olan maskeyi çıkarıp, yüzüne taktı

17.08.2021 - 10:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz gün Bebek'teydi. Kız arkadaşlarıyla birlikte sahilde yürüyüş yapan Cavadzade, maske paniği yaşadı.

  • Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı maske kullanmadığı görülen 39 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarını fark edince elinde asılı olan maskeyi çıkarıp, yüzüne taktı.

  • "KİMSEYE BAĞIRMADIM!"

    Öte yandan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde bir hukuk bürosu çıkışı görüntülenince gerilip, muhabirlere sesini yükselttiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Konuya açıklık getiren Cavadzade, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Kimseye bağırmadım, sadece üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi galoş giydim ve apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve bende kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil, çıkan haberler beni çok üzdü.

    Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim ve apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil, çıkan haberler beni çok üzdü.

  • "BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

    Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

    Ünlü oyuncu, "Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.

  • "ŞU ANDA TÜM SEVİNÇLERİN ÜZERİNDE BİR GÖLGE VAR"

    Basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında cevap vermekten kaçınan Nesrin Cavadzade, "İnsanlar yangınlarla boğuşurken bu konuları konuşmak beni üzüyor. Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım." demişti.

    Birlikte rol aldıkları dizi ile aşkları başlayan ikili, Datça'da evliliğe ilk adımı atmıştı. Alkan, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Cavadzade'ye aile arasında evlilik teklifinde bulunmuştu.

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