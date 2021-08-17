Nesrin Cavadzade'nin maske paniği

"KİMSEYE BAĞIRMADIM!"

Öte yandan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde bir hukuk bürosu çıkışı görüntülenince gerilip, muhabirlere sesini yükselttiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Konuya açıklık getiren Cavadzade, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kimseye bağırmadım, sadece üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi galoş giydim ve apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve bende kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil, çıkan haberler beni çok üzdü.

Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim ve apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil, çıkan haberler beni çok üzdü.