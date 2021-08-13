"BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Öte yandan meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştı.

Ünlü oyuncu, "Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullanmıştı.