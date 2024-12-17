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        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade: Aşk hayatım yok - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: Aşk hayatım yok

        Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla ilgili soruya; "Yalnızım" diyerek net bir yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 23:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 23:16
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncu Nesrin Cavadzade, Bebek sahilinde bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

        • 2

          Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Nesrin Cavadzade, hayatının şu an oldukça iyi gittiğini belirtti ve "Her şey çok güzel, her şey yolunda. Yeni bir reklam filmi çektim, çok keyifli geçti" dedi.

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          "BAŞKA PROJELERE ODAKLANDIM"

          Müzik kariyeriyle ilgili gelen soruya ise ünlü oyuncu, şarkı söylemeyi sevdiğini ancak albüm çıkarma gibi bir planının olmadığını ifade etti. "Şarkı söylemeyi seviyorum ama albüm çıkarma düşüncem yok. Müzik bir tutku, ama şu an için başka projelere odaklandım" diye konuştu.

        • 4

          "YALNIZIM"

          Aşk hayatıyla ilgili soruya ise kısa ve net bir yanıt veren Nesrin Cavadzade; "Aşk hayatım yok, yalnızım" diyerek özel yaşamına dair detay vermekten kaçındı.

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