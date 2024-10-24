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        Haberler Spor Diğer Güreş Nesrin Baş'tan gümüş madalya - Diğer Haberleri

        Nesrin Baş'tan gümüş madalya

        Milli güreşçi Nesrin Baş, Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 24.10.2024 - 22:30
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        Nesrin Baş'tan gümüş madalya!
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        Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda milli güreşçi Nesrin Baş, gümüş madalya kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki organizasyonda kadınlar 68 kilo kategorisinin finali yapıldı.

        Milli güreşçi Nesrin Baş, Japon Ami Ishii'ye yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

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