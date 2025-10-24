Habertürk
        Haberler Spor Diğer Güreş Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Nesrin Baş, 3. kez U23 dünya şampiyonu!

        U23 Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş, finalde bağımsız sporcu Alina Shevchenko'yu 10-0 yenerek 3. kez şampiyon oldu.

        Giriş: 24.10.2025 - 21:34 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:34
        Nesrin Baş dünya şampiyonu!
        Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Nesrin Baş, finalde rakibi Alina Shevchenko’yu 10-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

        Turnuvaya fırtına gibi başlayan Nesrin Baş, ilk turda Polonyalı Karolina Domaszuk’u 11-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Alman Gerda Barth’ı 8-1 öndeyken tuşla, yarı finalde ise Kırgız Gülnura Tashtenbekova’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.

        U23 kategorisinde üst üste 4. kez finale çıkan Nesrin Baş, bu süreçte 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünyada bir ilke imza attı. Ayrıca büyüklerde Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan milli güreşçi, bu zaferle birlikte kariyerinin 5. dünya madalyasını elde etti.

        Üst üste U23 Dünya Şampiyonası’nda 4 final yaparak sadece Türk güreşinde değil dünyada bir ilke imza attı.

