Eşinin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi

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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

Zor günleri geride bırakan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte önceki akşam soluğu Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde aldı.

Geceden eğlenceli anlarını Instagram hesaplarından yayınlayan oyuncu çift, bir ara birbirlerinin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Atagül ile Doğulu'nun paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

"KENDİMİ ÇOK YORMUYORUM"

'Geçirgen bağırsak sendromu' nedeniyle tedavi gören ve setlere ara veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Ünlü oyuncu, "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Hayatım boyunca perhizime dikkat etmem gerek. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Kendimi çok yormuyorum." diye konuşmuştu.

"CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM"

Atagül, gazetecilerin setlere ne zaman döneceğini sorması üzerine, "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem? Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım, onun tam olarak geçmesini bekliyorum." yanıtını vermişti.

2016 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmişti.