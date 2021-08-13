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Neslihan Atagül: Hayatım boyunca perhiz yapmam gerek - Magazin haberleri

Neslihan Atagül: Hayatım boyunca perhiz yapmam gerek

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren oyuncu Neslihan Atagül, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Eşi Kadir Doğulu ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Atagül, "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Hayatım boyunca perhizime dikkat etmem gerek." dedi

13.08.2021 - 10:50 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün "Manevi kardeşlerimiz." dediği iki genç ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

  • 39 yaşındaki Doğulu, kendilerine eşlik eden misafirlerine semtin tarihi yapısı hakkında bilgi verdi. Çift, bir ara mola verdikleri, tarihi semte adını veren Valikonağı ile Teşvikiye caddesinin kesişim noktasındaki nişan taşını yakından inceledi.

    Kadir Doğulu, Osmanlı döneminde padişah ve şehzadelerin attıkları okun düştükleri yere inşa edilen semtteki nişan taşının tarihçesini anlattı.

  • "KENDİMİ ÇOK YORMUYORUM"

    Öte yandan Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

    Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Atagül, "Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Hayatım boyunca perhizime dikkat etmem gerek. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Kendimi çok yormuyorum." dedi.

  • "CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM"

    Atagül, gazetecilerin setlere ne zaman döneceğini sorması üzerine, "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem? Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım, onun tam olarak geçmesini bekliyorum." yanıtını verdi.

    Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Neslihan Atagül, "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine, "Tabii hepimiz üzgünüz. Galiba kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz..." ifadelerini kullandı.

  • "UYUMLULAR"

    Atagül, ayrıca eşi Kadir Doğulu'nun rol aldığı bir dizide partneri Serra Arıtürk'le iyi bir ikili olduğunu belirterek, "Ben çok eğleniyorum izlerken, gayet uyumlular." dedi.

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