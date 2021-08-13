"CİDDİ BİR ŞEY YAŞADIM"

Atagül, gazetecilerin setlere ne zaman döneceğini sorması üzerine, "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem? Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım, onun tam olarak geçmesini bekliyorum." yanıtını verdi.

Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Neslihan Atagül, "Bireysel olarak neler yapmalıyız?" sorusu üzerine, "Tabii hepimiz üzgünüz. Galiba kökten bir sistem değiştirmek gerekiyor. Bireysel olarak neler yaptığımızı siz de çok iyi biliyorsunuz..." ifadelerini kullandı.