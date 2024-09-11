Neslihan Atagül'den Milano pozları
Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül, Milano sokaklarında verdiği pozları paylaştı
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Neslihan Atagül, temmuzda yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi Kadir Doğulu ile bebek beklediklerini duyurmuştu.
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32 yaşındaki oyuncu, anne olacağı haberinin ardından, ilk kez belirginleşen göbeğiyle Kuşadası'nda tatil yaparken görüntülenmişti.
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Neslihan Atagül, son olarak sosyal medya hesabında İtalya'nın Milano sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı.
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Neslihan Atagül; "Ben yemek yerken bir şeyler pişiyor" şeklindeki ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram