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        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den Milano pozları - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül'den Milano pozları

        Anne olmaya hazırlanan Neslihan Atagül, Milano sokaklarında verdiği pozları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:01
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          Neslihan Atagül, temmuzda yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi Kadir Doğulu ile bebek beklediklerini duyurmuştu.

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          32 yaşındaki oyuncu, anne olacağı haberinin ardından, ilk kez belirginleşen göbeğiyle Kuşadası'nda tatil yaparken görüntülenmişti.

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          Neslihan Atagül, son olarak sosyal medya hesabında İtalya'nın Milano sokaklarında verdiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

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          Neslihan Atagül; "Ben yemek yerken bir şeyler pişiyor" şeklindeki ifadeleri kullandı.

          Fotoğraflar: Instagram

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