İHA

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.

Ölümünün 1. yılında mezarı başında anılan Neslican Tay için Haluk Levent'in öncülüğünde anıt mezar yapıldı. Marmara mermeri ile yapılan anıt mezarda bulunan güvercin ise Neslican'ın hastanede tedavi gördüğü sırada her gün camına konduğu, tek ayağı olmayan güvercini temsil ediyor.

Heykeltıraş Özlem-Hakan Şengönül çifti tarafından yapılan anıt mezarda bulunan tek ayağı olmayan güvercin motifinin hemen altında ise Neslican ile sembolleşmiş sözü "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" ifadeleri yer aldı.

HALUK LEVENT SÖZÜNÜ TUTTU

Gerçekleştirdiği konser esnasında Neslican Tay'ın vefatını öğrenen sanatçı Haluk Levent, sahneden anıt mezar sözü vermişti. Verdiği söze istinaden Neslican Tay için yapılan anıt mezara öncülük eden Haluk Levent, anma törenine katıldı.

Neslican'ın mücadelesine destek olmaya geldiğini dile getiren Haluk Levent, "Kanserle mücadele eden bütün çocuklarımızın bir nevi sembolüydü ve bir umuduydu. Birçok kişiye de umut oldu. Neslican'ı yitirdiğimizde çok üzüldük. Ben daha önce de buraya geldim, şimdi de geldim, daha sonra da geleceğim. Onun yanına onun mücadelesine destek olmaya geldim. Ona bir anıt mezar sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk. Bugün buradayız" dedi.

Anıt mezar için gerekli olan Marmara mermerini hediye eden Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise şunları söyledi:

Neslican kızımızın anıt mezarını Marmara'dan yapıp, yerine koyup bir dua okumak için hep beraber buraya geldik. Burada heykeltıraş uzmanlarımızla beraberiz. İlk başta duyduğumuz zamandan beri sanatçımız Haluk Levent kardeşimiz bu konularda çok duyarlı. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Marmara mermerinin çıktığı Marmara adasında bu yıl 30 Ağustos'a kadar olan heykel sempozyumunda ana tema olarak Neslican kızımızı sanatçı kardeşlerimiz işledi. Çok şükür verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bizlerin de bu güzel işte küçük bir katkısı olmuşsa ne mutlu bize.

Sanatçı Haluk Levent, ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

O bizim Ahbabımızdı. O kanserli hastaların umut ışığıydı... Onu kaybettiğimizde ona anıt mezar yaptırma sözü vermiştim. Heykeltıraşlar Hakan-Özlem Şengönül anıt mezarı hazırladı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy taşları, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ulaşımını sağladı. Ve Rize'deyiz. Saygıyla...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa’da doğdu ancak Rize’de yaşamını sürdürdü. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Tay, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görmeye başladı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ‘Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, binlerce insana rol model oldu. Hastalığının yeniden nüksettiğini sosyal medya hesabından duyuran Neslican Tay, dördüncü kez kanser mücadelesi verirken yoğun bakıma alındı. Ancak Neslican, yoğun bakımdaki 5. gününde hayatını kaybetti.