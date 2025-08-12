Nesli tükenme tehlikesi altında olan dugonglar Kızıldeniz'de görüntülendi
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehlikesi altında' olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), Kızıldeniz'de kayıt altına alındı
- 1
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “nesli tükenme tehlikesi altında” olarak sınıflandırılan deniz ineği (dugong), su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan’ın objektifine Kızıldeniz’de yansıdı.
- 2
Sakin yapısıyla dikkat çeken ve otçul memeli türleri arasında yer alan deniz inekleri, deniz ekosisteminin en önemli besin kaynaklarından olan deniz çayırlarıyla besleniyor.
- 3
Yaklaşık 3 metre uzunluğa ve 400 kilograma varan ağırlığa ulaşabilen bu dev deniz memelileri, uluslararası ticareti sınırlandırılan türler arasında yer alıyor.
-
- 4
Birçok ülkede yasal koruma altında olsa da, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, balıkçılıkla bağlantılı ölümler ve yasadışı avcılık nedeniyle varlığını sürdürmekte zorlanıyor.
- 5
Yaklaşık 70 yılı aşan ömrü ve yavaş üreme oranıyla bilinen dugongların korunması için çeşitli ülkelerde habitat restorasyonu, koruma bölgelerinin genişletilmesi, balıkçı ağlarının izlenmesi ve farkındalık kampanyaları gibi çalışmalar yürütülüyor.
- 6
-
- 7
- 8
- 9