Ailesinden önemli açıklama

Ailesi, Neşet Ertaş'ın hayatının filme çekilmesine izin vermediklerini açıkladı. Ailesinin yaptığı açıklamada göze çarpan cümlelerden biri şu oldu; "Süslü ve masum kelimelerin arkasına saklanılarak vefatının ardından da hâlâ sömürülmek isteniyor"
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'Bozkırın Tezenesi', Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, saz ve söz ustası Neşet Ertaş'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak. 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adı verilen filmde usta sanatçıyı Bektaş Dolu ve Ramazan Bağgül canlandıracak. Ne var ki Neşet Ertaş'ın ailesi, filmin çekilmesine şiddetle karşı.
Neşet Ertaş'ın çocukları Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş ve Canan İlhan yaptıkları açıklamada şunları söyledi;
Neşet Ertaş'ın hayatının sinema filmi yapılması konusunda basına ve kamuoyuna açıklama! Merhum Neşet Ertaş'ın hayatının sinema eseri olarak çekilmesi yönünde bazı film yapımcısı kişi ve kuruluşlar tarafından bir takım çalışmalar yürütüldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle belirtelim ki Neşet Ertaş'a hayattayken defalarca bu tür teklifler gelmesine rağmen, kendisiyle ilgili sadece belgesel yapılmasına rıza göstermiş, sinema filmi konusuna asla müsade etmemiştir. Bu durumun birçok tanığı vardır. Ayrıca bu konuyu vasiyet olarak bize emanet ettiği ve bizler de hiçbir şekilde babamızın çizgisinden ayrılmadığımız için müsade etmemiz zaten mümkün değildir. Neşet Ertaş'ın ailesi ve mirasçıları olarak açıkça ve önemle belirtmek isteriz ki bu hususta bizlerden herhangi bir izin veya muvafakatname alınmamıştır. Ayrıca çekilmesi olası bir filmde isimlerimizin veya hayatımızdan kesitlerin herhangi bir şekil ve şartta yer verilmesine izin ve onayımız yoktur.
Yapılmakta olduğunu öğrendiğimiz film çalışmasının telif haklarıyla ilgili yasa ve yönetmelikler başta olmak üzere ilgili mevzuata tamamen aykırı olduğu açıkça ortadadır. İlgili film yapımcısı kişi, kişiler ve firmalara noter vasıtasıyla gerekli ihtarnameler gönderilmiştir. Gelişmelere göre gerekli tüm yasal ve hukuki adımlar atılacaktır.
Vasiyetini bilinmesine rağmen böyle bir projenin içinde bulunmayı kendilerine yakıştıranların Neşet Ertaş'a ve onun felsefesine ne kadar uzak kişiler olduğunu da halkımızın takdirine bırakıyoruz. Türk müzik kültürünün ve Anadolu halk müziği geleneğinin en önemli damarı olan 'türkü' kültürünü naçizane temsil eden Neşet Ertaş'ın en büyük mirası halkımızın yüce gönlüne emanet ettiği eserleri ve türküleridir.
Hayatı boyunca halktan ve Hakk'tan yana olan babamızın isminin böyle yasa dışı bir durumun içinde geçmesi son derece üzücüdür. Yıllarca gözünün içine bakılarak sömürüldüğü yetmiyormuş gibi * Halka mâl olmuş olan Neşet Ertaş'ı çok sevdiğimiz için * Kaliteli ve iyi niyetli bir iş olacak * Abdallar, Anadolu kültürü ve ülkemizin hayırı için * Başka şeyde gözümüz yoktur gibi süslü ve masum kelimelerin arkasına saklanılarak vefatının ardından da hâlâ sömürülmek isteniyor.
"Rızasız bahçenin gülü derilmez" diyen bir insanın hayatının vasiyeti bilindiği halde ve bizlerin de baştan beri kesin tavır koymamıza rağmen rızasızca film yapılmaya kalkışılması 'iyi niyetli bir iş midir?' Yoksa 'tamamen duygusallık mıdır' "Kitap okumayan, belgesel izlemeyen insanlar da Neşet Ertaş'ı tanısınlar!" diye babamızın vasiyetini çiğneyerek maneviyatımızı satmıyoruz.
Bu bağlamda teklif götürülen rejisör, senarist, oyuncu ve müzisyenlerin nasıl bir işin içinde olacaklarını vicdanlarında tartmalarını rica ediyoruz. 'Halkın sanatçısı'nın çocukları olarak önce Allah'a sonra adalete ve babamıza her zaman sahip çıkan, doğruyu gören halkımıza sığınıyoruz.
Neşet Ertaş'ın ailesi: Filme izin vermiyoruz. Sömürülmek isteniyor/neset-ertas-in-ailesi-filme-izin-vermiyoruz-3174206
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