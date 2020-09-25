Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Neşet Ertaş 8'nci ölüm yıldönümünde anılıyor. Yaşar Kemal'ın "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı Neşet Ertaş sanat hayatı boyunca birçok eseri sevenlerine miras olarak bırakmıştır. 25 Eylül 2012 tarihinde henüz 74 yaşında İzmir'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümünde sözleri sosyal medyadan paylaşılıyor.
NEŞET ERTAŞ'IN SÖZLERİ
Mühür gözlüm, seni elden sakınırım kıskanırım.
İnsanları birbirinden ayıran mezhepçilere karşıyım, mezheplere değil.
Ahu gözlerini sevdiğim dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.
Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanın.
İlimsizlik bilgisizlik yüzünden. Cehalet hortlayıp çıka? mı çıkar?. Sevgisizlik saygısızlık yüzünden İnsan insandan bıkar? mı bıkar?.
Ağla sazım ağlanacak zamandır.
Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.
Gönül Mecnun olmuş çölde geziyor.
Bir de şu var; Gönlün'ün eşini bulan garip değildir.
NEŞET ERTAŞ KİMDİR, NERELİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş'tır. 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü'nde yaşamış, sonrasında ailesi ile birlikte İbikli Köyü'ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken annesi Döne'yi kaybetmiştir. Babası Muharrem Ertaş, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Yozgat'ın Kırıksoku köyünden "Arzu" isminde bir kadınla evlenince bir süre bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir. Neşet Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler. Bu durumu şu şekilde ifade eder; "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız."
25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Cenazesi Kırşehir Bağbaşı Mezarlığında toprağa verilmiştir. Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır. Mezar taşında ise ''Sakin ol ha, insanoğlu. İncitme canı, her can bir kalp, Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme.'' yazılıdır.
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