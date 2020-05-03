Eşiyle birlikte çekilen karesini yayınlayan Bezmen, paylaşımına şu notu düştü:

Dürüst, emeğe saygılı ve bağlı iki sanat emekçisi olarak 1 Mayıs'ı seçmiştik evlenmek için. Tüm hayat emek ister, tüm beraberlikler ve tüm dürüst kazançlar... Emeğin hakkını alacağı bir dünya umuduyla bizim de, tüm emekçilerin de günü kutlu ve saygın olsun.