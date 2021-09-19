"EVLİYKEN BENİ HEP BÖYLE KANDIRDIN!"

Mehmet Ali Erbil'e geçen ay Belarus'ta sarışın bir kadınla çekilen görüntüleri de soruldu. Konuyla ilgili konuşan Erbil, "Kadının adını bile bilmiyorum. Şuradan kalkmak nasip olmasın... 'Türkmenistanlı Cristina' dediler. Kadının boynunda haç vardı. Ben bekar adamım, bir durum olsa söylerim." dedi.

Ünlü şovmenin bu sözlerinin ardından bir kez daha araya giren Nergis Kumbasar, "Sen evli olduğumuz dönemde de hep 'Arkadaşım' ya da 'Tanımıyorum' derdin. Hep böyle kandırdın beni..." diyerek, herkesi güldürdü.