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Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'e: Evliyken beni hep böyle kandırdın! - Magazin haberleri

Nergis Kumbasar'dan Mehmet Ali Erbil'e: Evliyken beni hep böyle kandırdın!

Mehmet Ali Erbil, geçen hafta Belarus'ta sarışın bir kadınla görülmesinin sorulması üzerine, "Adını bile bilmiyorum. Ben bekar adamım, bir durum olsa söylerim" açıklamasını yaptı. Ünlü şovmenin eski eşi Nergis Kumbasar ise, "Sen evli olduğumuz dönemde de hep 'Arkadaşım' ya da 'Tanımıyorum' derdin. Hep böyle kandırdın beni..." diyerek, espri yaptı

19.09.2021 - 11:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile eski eşi Nergis Kumbasar, önceki gün bir etkinliğe katıldı. Geçirdiği kaçış sendromu rahatsızlığı sonrası eski sağlığına kavuşmaya başlayan Erbil, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

  • Hafta sonu sahne alacak olan ünlü şovmen, "Seda Sayan'la sahneye çıkacağım. Pazartesi günü de programına katılacağım. Belki Nergis Hanım da teşrif edecek." ifadelerini kullandı.

    "ALIŞIK DEĞİLİM"

    Erbil'in "Nergis Hanım" lafına kahkaha atan Kumbasar, "Sen bana hiç 'Nergis Hanım' demedin, hep 'Nergo' dersin. Burada öyle söyleme, alışık değilim." şeklinde konuştu.

  • "EVLİYKEN BENİ HEP BÖYLE KANDIRDIN!"

    Mehmet Ali Erbil'e geçen ay Belarus'ta sarışın bir kadınla çekilen görüntüleri de soruldu. Konuyla ilgili konuşan Erbil, "Kadının adını bile bilmiyorum. Şuradan kalkmak nasip olmasın... 'Türkmenistanlı Cristina' dediler. Kadının boynunda haç vardı. Ben bekar adamım, bir durum olsa söylerim." dedi.

    Ünlü şovmenin bu sözlerinin ardından bir kez daha araya giren Nergis Kumbasar, "Sen evli olduğumuz dönemde de hep 'Arkadaşım' ya da 'Tanımıyorum' derdin. Hep böyle kandırdın beni..." diyerek, herkesi güldürdü.

  • "HER ZAMAN MÜTEVAZI BİR YAŞAMI OLDU"

    Ayrıca Kumbasar, "Mehmet Ali'nin her zaman mütevazı bir yaşamı olmuştur. 'Para kazanıyorum' diye aşırı lüks tutkusu olmadı. O sadece çocuklarına baktı." açıklamasını da yaptı.

  • 4 KEZ EVLENDİ

    Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.

    İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in ilişkisi 4 yıl sürdü. Ünlü şovmenin bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

    Ardından Erbil, kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturdu. Şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin dünyaya geldi.

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