Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kumbasar, giydiği kıyafetler ile zaman zaman sosyal medyadan yorum yağmuruna tutulan kızı Yasmin Erbil'in tarzının normal olduğunu ifade etti.

Nergis Kumbasar, konuyla ilgili, "Neden eleştiriyorlar anlamadım. Eleştirecek bir şey yok. Her genç gibi giyiniyor kızım" şeklinde konuştu.