Nepal'deki sellerde ölü sayısı 18'e çıktı

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Ülke basınında yer alan habere göre, Nepal'in farklı bölgelerinde geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 18'e çıktığını bildirerek, kayıp 21 kişinin arandığını belirtti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.