Neler Oluyor Hayatta programında Seda Akgül neden yok? Şeklindeki sorular dizi izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili sunucu Seda Akgül'den açıklama geldi.

NELER OLUYOR HAYATTA SEDA AKGÜL NEDEN AYRILDI?

Seda Akgül, Instagram üzerinden Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını şu sözlerle açıklandı,

“Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır. Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…”

“HAKKIM HELAL DEĞİL”

Çektiği videolarla yaşanan ayrılığa açıklık getiren Seda Akgül, “Ekmekle oynayanın ekmeği olmaz” şeklinde ifadeler kullandı. İşte o sert sözler:

“Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle….Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil”