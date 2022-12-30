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Nefret söylemleriyle tanınan Andrew Tate gözaltında

Kadın düşmanı yorumlarıyla bilinen influencer Andrew Tate ile birlikte 3 kişi, 6 kadını cinsel istismara zorladığı gerekçeyle Romanya'nın başkenti Bükreş'te gözaltına alındı.

Giriş: 30.12.2022 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
Nefret söylemleriyle tanınan Andrew Tate gözaltında
HABERTURK.COM

Nefret söylemleriyle tanınan influencer, kendini kadın düşmanı olarak tanımlayan Andrew Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak suçlamalarıyla Romanya'da gözaltına alındı. Tate, geçtiğimiz günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg'le Twitter'daki atışmasıyla gündeme gelmişti.

Kadın düşmanı yorumları ve nefret söylemi nedeniyle sosyal medya platformlarından yasaklanan eski kick boksçu ve reality TV yıldızı Andrew Tate kardeşi ve diğer iki şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gözaltına alınan Tate ve şüpheliler insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

Tate'nin avukatı, "Ancak Andrew ve Tristan Tate Romanya makamlarına son derece saygı duymaktadır ve ellerinden gelen her türlü yardım ve desteği her zaman göstereceklerdir" dedi.

Tate'in gözaltına alınmasının gerekçesi olarak, "organize suç örgütü tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen altı kadının kimliği tespit edilmesi" gösterildi.

Savcılar yaptıkları açıklamada, "Dört şüpheli kadınları işe almak, barındırmak ve onları web sitelerinde yer almaları için pornografik içerik oluşturmaya zorlayarak sömürmek amacıyla organize bir suç grubu oluşturmuş gibi görünüyor" dedi.

Andrew Tate, iklim aktivisti Greta Thunberg'e "muazzam emisyona sahip" 33 arabası olduğunu söyledikten sonra Twitter'da tartışma yaşamıştı.

Fotoğraf: Andrew Tate'nin Twitter hesabından

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