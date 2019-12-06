06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nefes darlığı yaşayan kişilerin sigara kullanmaları halinde bırakmaları önemlidir. Ağır yemek yemekten kaçınılması da nefes darlığına fayda sağlar. Nefes darlığı bir efor sarf etmeden ortaya çıkıyorsa bir sorun olabileceğinin işaretidir. Nefes darlığı; dinlenme zamanında ortaya çıkıyorsa; öksürük, nefeste hırıltı ve ayak ve el bilekleri şişme yaparsa bir sorun olması açısından mutlaka bir hekime gitmek gereklidir.
Bazı bitkiler ile nefes açıcı bir çare sağlayabilmek mümkün; tabi ki bu durum eğer altta çok büyük bir hastalık olmaması halinde ya da takviye olması açısından hekim önerisi ile kullanılabilir.
Havuç: Havucu rendeleyerek suyu çıkarılır ve içerisine yarım bardak kaynamış süt ve bir çay kaşığı bal ilave edilerek, gün içerisinde 3 kere tüketilir. Bu sayede nefes açılması sağlanmaktadır.
Keçiboynuzu: 7 adet keçiboynuzunu yıkadıktan sonra parçalayarak ½ litre kaynayan suya atılır iyice özümsendikten sonra soğutulup bir kavanoza alınır ve dolapta saklanır. Kahvaltı ve akşam yemeğinden önce birer çay bardağı tüketilmelidir. 20 gün boyunca uygulanmalıdır. Sonra aralıksız 15 gün daha yapılmalıdır. Şeker ya da tansiyon hastalığı olanların kullanması sakıncalıdır.
Öksürük otu: 2 avuç öksürük otunu su ile kaynatmak ve sonrasında buharını üzerine havlu koyarak solumak gereklidir. Hardal tohumu da kaynatılarak sabahları aç karnına içilmesi de nefes darlığına iyi gelmektedir.
Kurtpençesi: Bir bardak kaynamış suya bir çay kaşığı kurtpençesi eklenir kahvaltı öncesi içilir.
Ebegümeci, lavanta ve civanperçemi: Birer kaşık olarak, üçü robotta öğütülür ve bir bardak suyla kaynatılır. Sabah akşam içilir.
Sarımsak: 1,5 litre suya bir sarımsak konur; kekik, maydanoz, dereotu, gelincik çiçeği ve lavanta eklenerek kaynatılır. Bir bardak aç karnına içilmesi uygundur.
Anason, karanfil ve keten tohumu: Bu üç bitki karıştırılarak içine bir kaşık bal konur ve macun yapılır. Sabahları aç karnına tüketilir.
Bal, an zer balı, soğan, rezene, nane gibi bitkilerde nefes darlığına iyi gelmektedir. Nefes darlığı için kirli havası olan yerlerden uzak durmak, yaşanılan ortamın sürekli havalandırılması, sigara ve alkolden uzak durulması gerekmektedir. Bazı hastalıklar nedeni ile nefes darlığı çekiyorsanız mutlaka doktorunuzun önerdiği tedavi yöntemi ile hareket etmelisiniz.
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