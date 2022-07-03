Nedim Tolga ve Oğuzhan yarı finalde

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer 122 puanla 2'inci, Oğuzhan Tüzün 121 puanla 3'üncü sırada yer alarak yarı final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Trap kadınlar kategorisi sıralama atışlarını Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 9'uncu, Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 110 puanla 11. sırada tamamladı.