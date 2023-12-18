Neden bazı insanlar kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünüyor?

Kişniş hakkındaki görüşler ikiye ayrılmış durumdadır: İnsanlar onu ya sever ya da nefret ederler. Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre insanların yüzde 3 ile yüzde 21'i, kişnişi sabun tadı olması nedeniyle sevmiyor. Peki insanlar aynı bitkiden nasıl bu kadar farklı tatlar alabiliyor? İşte, kişnişin tadının neden bu kadar farklılık gösterebileceğine dair açıklamalar…