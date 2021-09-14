Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Necmi Yapıcı ile Emre Yapıcıdan baba-oğul pozu: Birtakım artistik pozlar verdik - Magazin haberleri

Necmi Yapıcı: Baba-oğul birtakım artistik pozlar verdik

Ünlü oyuncu Necmi Yapıcı, yönetmen oğlu Emre ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Yapıcı, baba-oğul pozunda, "Birtakım artistik pozlar verdik." ifadelerini kullandı

14.09.2021 - 13:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 1999-2004 yılları arasında ekrana gelen 'Ayrılsak da Beraberiz' adlı dizide canlandırdığı 'Feridun' karakteri ile ünlenen Necmi Yapıcı'nın oyuncu Melek Şahin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emre büyüdü.

  • Geçtiğimiz gün 21 yaşındaki oğlu ile objektif karşısına geçen Yapıcı, fotoğraflarını "Baba-oğul birtakım artistik pozlar verdik." notuyla yayınladı.

  • Takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gören ünlü oyuncunun paylaşımına; Hakan Yılmaz, İsmail Baki ve Behzat Uygur gibi ünlü isimler yorum yaptı.

  • Babasının izinden giden ve setleri seçen Emre Yapıcı, yönetmenlik yapıyor.

  • İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Necmi Yapıcı, ilk evliliğini 1996-2001 yılları arasında kendisi gibi oyuncu olan Melek Şahin ile gerçekleştirmişti. İkili, oğulları Emre'yi 2000'de kucaklarına almıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.