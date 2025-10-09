Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:56
        
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

        Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak’ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY’nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Irak’ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak’ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

        Cumhurbaşkanımız, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti.

        Kabulde Cumhurbaşkanımıza, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti."

        BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile Ankara'da görüştüğü belirtildi.

        Yazı Boyutu
