Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama: Beyin kanaması hasarlara yol açtı

68 yaşındaki oyuncu Necip Naşit Özcan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Necip Naşit Özcan, aynı zamanda Adile Naşit'in yeğeni

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"BİLİNCİ BULANIK"

Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıldı; "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum."

Adile Naşit (1930 - 1987) - Selim Naşit (1928 - 2000)