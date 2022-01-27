Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Türkiye'de

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Ankara Üniversitesi öğretim üyesiyken 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirildiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyururken, Şengül Hablemitoğlu ise "Ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok" dedi.

18 Aralık 2002 yılında evinin önünde suikasta uğrayan Doç. Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" isimli kitabını yayınlamıştı.

Hablemitoğlu suikastına ilişkin pek çok iddia ortaya atılırken, Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Hablemitoğlu'nun ölümünden 13 yıl sonra yeniden dava dosyasını açmıştı.

Anadolu Ajansı (AA), Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinden hemen önceki görüntülere ulaştı. Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor. Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.

KATİL ZANLISI 2019'DA UKRAYNA'DA YAKALANDI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen ve çevresinden "komutan" olarak bilinen kilit şüpheli Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bir Türk restoranında yakalandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır (45), Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye’ye iade edilmemek için Ukrayna’dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen Nuri Gökhan Bozkır ismi, kamuoyunda "sauna çetesi davası" olarak bilinen davada da geçmişti. Bozkır, ayrıca Şanlıurfa Akçakale’de soğan kamuflajlı bir TIR’ın içinde patlayıcı madde yakalanması olayının soruşturulduğu davanın da sanıklarındandı.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: AVUKATIMIZA İLETİLEN BİR ŞEY YOK

Merhum Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! MİT TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Merhum Necip Hablemitoğlu’nun suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’dan Türkiye’ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan 'Köstebek' isimli kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de öldürülmüştü. MİT uzunca bir süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. Kaçtığı yurt dışından 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarda ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak getirilmesi konusunda Zeleneksy'le konuştuk, önceki başkanla ile de 'Bu ülkenizdedir, lütfen bize verin' dedik. Bu kişi şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen isim. Bu şahsın ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın ispatıdır. Devletimize ve milletimize ihanet eden şebekelerinin oyunlarını her zaman bozduk, bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her çeşidinden terör örgütü ve suç şebekesiyle mücadelemizi aynı hassasiyetle sürdürüyoruz. Geçmişte faili meçhul cinayetlerle istikrarımızı bozmaya çalışanları ortaya çıkararak ülkemize karşı oynanan oyunları deşifre etme konusundaki kararlılığımız da bakidir. Burada kaçtıkları ülkelerde karanlık odaklarla iş birliği yaparak, terör faaliyetlerine devam eden hainlere de bu vesileyle seslenmek istiyorum, dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaleti önüne çıkıp, hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Son nefesinize kadar ensenizde olacağız."

NECİP HABLEMİTOĞLU KİMDİR?

Tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almaktaydı.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştı.

Orta Avrupa ve Balkanlar'da Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş, ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştı.

Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.