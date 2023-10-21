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        Haberler Gündem Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

        Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

        Büyük Doğu Yayınları sahibi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 23:38 Güncelleme: 21.10.2023 - 23:38
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        Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu vefat etti
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        Vakfın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamada Mehmed Kısakürek'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

        KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in muhterem oğlu, Büyük Doğu Yayınları sahibi Mehmed Kısakürek'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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        #Mehmed Kısakürek
        #haberler
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