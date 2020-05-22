Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli futbolcu Necati Ateş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ateş, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından oğlu Ege ile birlikte sahilde objektiflere yansıdı.

Baba-oğul yürüyüş yapan ikili, gazetecilere poz verdikten sonra hızla oradan ayrıldı.

"BU TARAFTARA BU ŞAMPİYONLUĞU HEDİYE EDERİZ"