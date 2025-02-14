Ne yaparsanız yapın, bir türlü ağzınızda oluşan kötü kokuya engel olamıyorsanız, bu hastalıklara neden olabilir!

Ne yaparsanız yapın, bir türlü ağzınızda oluşan kötü kokuya engel olamıyorsanız, bu hastalıklara neden olabilir!

Uykudan uyanıp güne güzel bir başlangıç yapmak için kişisel bakımımıza özen gösterir ve güzel görünmek isteriz. Bazen her şeyi yapsak da nefesimizin kötü kokmasına engel olamayız. İşte bu durum kötü bir haber olabilir.

KÖTÜ BİR AĞIZ KOKUSUNUN NEDENİ NEDİR?

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Ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanabilir ve diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu, yediğiniz yiyecek türlerine ve diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına göre daha da kötüleştirilebilir.

Günlük olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılması ağız bakımı açısından son derece önemlidir. Fırçalanmayan, diş ipi ve gargara kullanılmayan dişlerde gıda parçacıkları ağızda kalabilir. Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar. Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.

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AĞIZ KOKUSUNA SEBEP OLABİLECEK DİĞER NEDENLER

- Ağıziçi mantar enfeksiyonları

- Diş çürükleri (oyuklar)

- Sinüzit

- Bademcik iltihabı

- Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları

- Uzun süreli açlık

- Alkol kullanımı

- Sigara ve tütün ürünleri

- Ağız kuruluğu

- Diyabet

- Böbrek rahatsızlıkları

- Burun ve burun eti rahatsızlıkları

KÖTÜ NEFES KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ OLABİLİR?

Ağız kokusu bir hastalık olmamakla beraber birçok hastalığın belirtisidir. Fizyolojik olarak yediğiniz yemeğe göre oluşabilen ağız kokuları normal olarak kabul edilir. Bir de patolojik durumlardan meydana gelen ağız kokuları bulunmaktadır. Bunlar;

- Diş çürükleri

- Sinüzit

- Faranjit

- Geniz eti gibi boğaz hastalıkları

- Reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları

- Şeker hastalığı

- Karaciğer yetmezliği

- Böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıkların belirtisi de olabilir. AĞIZ KOKUSUNA BAĞLI HASTALIKLAR NASIL TEŞHİS EDİLİR? Koku diş eti hastalığından kaynaklanıyorsa, diş hekiminiz hastalığı tedavi edebilir. Ağız kokusu kişinin sadece kendisini değil bir süre sonra çevresindeki insanları da rahatsız edecek boyutlara gelebilir. REKLAM Ağız kokusu varlığında, ağız kokusunda neden olan durumun tanısını koymak oldukça önemlidir. Diş çürüklerini tespit etmek için bir ağız-diş muayenesi ve röntgen çekimi yapılabilir. Bunun yanı sıra, diş eti hastalıklarının tanısı da muayene ile konabilmektedir. Ağız kokusuna neden olabilecek diğer durumların araştırılmasında yapılacak muayenenin ardından çeşitli kan tetkikleri istenebilir. KÖTÜ NEFESTEN KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR? 1. GARGARA Tezgah üstü ağız gargaraları bakterileri öldürmeye veya kötü nefesi nötrleştirmeye ve geçici olarak maskelemeye yardımcı olabilir. Ancak bu yalnızca geçici bir çözümdür. Ağzınızdaki yiyecekleri fırçalamak ve diş ipi ile temizlemek için ne kadar uzun süre beklerseniz, nefesinizin rahatsız etme olasılığı o kadar artar. 2. DİŞ İPİ VE FIRÇA Kötü nefesinize neden olan bakterilerden kurtulmak için günde iki kez dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi ile dişlerinizin arasını her gün temizleyin. REKLAM 3. DİŞ PROTEZİ TEMİZLİĞİ Eğer çıkarılabilir protez kullanıyorsanız, bunları gece çıkarın ve ertesi sabah tekrar kullanmadan önce iyice temizleyin. 4. AĞZINIZ KURU KALMASIN Ağzınızda daha fazla tükürük hareket ettirmek için havuç veya elma gibi çok fazla çiğneme gerektiren sağlıklı yiyecekler yemeyi deneyin. Ayrıca şekersiz sakız çiğnemeyi veya şekersiz şekerlemeler emmeyi deneyebilirsiniz . Diş hekiminiz ayrıca yapay tükürük önerebilir. 5. SİGARAYI BIRAKIN Bu tehlikeli alışkanlıktan vazgeçmek vücudunuz için birçok yönden iyidir. Sadece daha iyi bir nefese sahip olmayacaksınız, aynı zamanda daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olacaksınız. Dişler bu nedenlerden çürüyor olabilir Ağız yaralarının kaynağı nedir?