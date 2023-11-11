İLK TANITIM YAYINLANDI!

Show TV ekranlarında çok yakında seyirci ile buluşacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'dan dikkat çekici ilk tanıtım yayınlandı.

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ EKRAN KARŞISINA GEÇİYOR!

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt’un imzası olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil’i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken ‘Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar’ sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal’ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan’ın canlandıracağı Fidan’ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.