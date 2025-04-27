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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA play-offlar'ında Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi! - Basketbol Haberleri

        NBA play-offlar'ında Alperen Şengün'ün "double-double"ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'a 104-93 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:07
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        Alperen'in "double-double"ı Houston'a yetmedi!
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        NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitiren Rockets, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 7'ncisi Warriors'a konuk oldu.

        Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle oynadı. Fred VanVleet 17 ve Dillon Brooks 13 sayı kaydetti.

        Seride 2-1 öne geçen Warriors'ta ise Stephen Curry 36 sayı, 7 ribaunt, 9 asist ve Buddy Hield 17 sayıyla mücadele etti.

        TUR ATLAYAN İLK TAKIM THUNDER

        Batı Konferansı birincisi Oklahoma City Thunder, 8. sıradan play-off'lara kalan Memphis Grizzlies'i 117-115 yenerek ilk tur serisini 4-0 kazandı ve konferans yarı finallerine yükselen ilk takım oldu.

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        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 5 ribaunt, 6 asist ve Jalen Williams 23 sayı, 4 ribaunt, 5 asistlik performans sergiledi.

        Ev sahibi Grizzlies'te ise Scotty Pippen Jr'ın 30, Desmond Bane ve Santi Aldama'nın 23'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

        NUGGEST SON SANİYE SMACIYLA KAZANDI

        Batı Konferansı'nı 4. sırada bitiren Denver Nuggets, play-off ilk tur serisi 4. maçında konferans 5'incisi Los Angeles Clippers ile karşılaştı.

        Nikola Jokic'in üç sayılık atışında çembere değmeyen topu süre dolarken smaçla tamamlayan Aaron Gordon, konuk ekip Nuggets'a 101-99'luk galibiyeti getirdi ve seriyi 2-2 yaptı.

        Clippers-Nuggets mücadelesi, NBA'de anlık pozisyon kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1997-1998 sezonundan beri son saniye smacıyla biten ilk karşılaşma oldu.

        Nuggets'ta Jokic 36 sayı, 21 ribaunt, 8 asist, Michael Porter Jr 17 sayı, 4 ribaunt, Christian Braun 17 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Aaron Gordon 14 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.

        Jokic, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain ve Elgin Baylor'dan sonra bir NBA play-off maçında en az 35 sayı, 20 ribaunt, 8 asist üreten 4. oyuncu olarak tarihe geçti.

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        Clippers'ta ise Kawhi Leonard'ın 24 sayı, 9 ribaunt, Norman Powell'ın 22 sayı, 4 ribaunt ve Ivica Zubac'ın 19 sayı, 12 ribauntluk katkısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

        Eşleşmenin galibi, Batı Konferansı yarı finalinde Thunder'ın rakibi olacak.

        SONUÇLAR

        Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 87-124 (0-3)

        Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-117 (0-4)

        Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 99-101 (2-2)

        Golden State Warriors-Houston Rockets: 104-93 (2-1)

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