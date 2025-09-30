Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor NBA maç takvimi: NBA ne zaman başlıyor? 2025-2026 NBA sezonu ayın kaçında başlayacak?

        NBA maç takvimi: NBA ne zaman başlıyor?

        Basketbolseverlerin heyecanla beklediği NBA'de yeni sezon için geri sayım başladı. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olan NBA'de 2025-2026 sezonunun başlangıç tarihi resmen duyuruldu. Normal sezon maçlarının yanı sıra kupa karşılaşmaları da takvimde yerini aldı. Peki, NBA yeni sezonu hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 21:35 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          NBA’de yeni sezon heyecanı kapıda! Yıldız oyuncuların parkede sergileyeceği performanslar şimdiden merak edilirken, 2025-2026 sezonunun başlangıç takvimi de açıklandı. Basketbol tutkunlarının ilgiyle takip ettiği ligde normal sezon ve kupa maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. Peki, NBA ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

        • 2

          NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Sezon öncesi hazırlık maçları 2 Ekim 2025'te Abu Dabi'de Knicks - 76ers maçıyla başlayacak ve farklı şehirlerde sürecek.

          2025-2026 NBA sezonu ise 22 Ekim 2025 Çarşamba günü başlayacak. Sezon açılış maçları Oklahoma City Thunder - Houston Rockets ve Los Angeles Lakers - Golden State Warriors karşılaşmaları olacak. Türkiye saatiyle Thunder - Rockets maçı gece 02:30'da, Lakers - Warriors maçı ise 05:00'te oynanacak.

        • 3

          NBA 2025-2026 sezonu takvimi belli olmuş ve sezon 22 Ekim'de açılış maçlarıyla başlayacak.

          2 ve 4 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : NBA Abu Dabi Maçları | Knicks - 76ers | Abu Dabi'deki Etihad Arena

          3 ve 5 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : Melbourne Serisi | Pelicans - NBL takımları | Avustralya, Melbourne'deki Melbourne Park

          6 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : 2025 NBA Kanada Serisi | Nuggets - Raptors | Vancouver, BC'deki Rogers Arena

          10 ve 12 Ekim: 2025 Sezon Öncesi : NBA Çin Maçları | Nets - Suns | Makao'daki Venetian Arena

          17 Ekim: NBA Sezon Öncesi sona eriyor

          20 Ekim: NBA Açılış Günü için kadrolar belirlenecek

          21 Ekim: 2025-26 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı – Açılış Gecesi

          31 Ekim : Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları Prime'da başlıyor

          1 Kasım : NBA Mexico City Maçı 2025 – Detroit Pistons - Dallas Mavericks, Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te

          28 Kasım: Emirates NBA Kupası 2025 – Grup Oyunları sona eriyor

          9-10 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Eleme Turları (Çeyrek Finaller) Prime'da

          13 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Yarı Finaller (Las Vegas, NV) Prime'da

          16 Aralık: Emirates NBA Kupası 2025 – Şampiyonluk (Las Vegas, NV) Prime'da

        • 4

          25 Aralık: Noel Günü ( 12:00 ET: Cavs - Knicks | 14:30 ET: Spurs - Thunder | 17:00 ET: Mavs - Warriors | 20:00 ET: Rockets - Lakers | 22:30 ET: Wolves - Nuggets) — Tüm maçlar ABC ve ESPN'de

          5 Ocak: 10 günlük sözleşmeler artık imzalanabilir

          10 Ocak: Tüm NBA sözleşmeleri sezonun geri kalanı için garanti altına alınacak.

          15 Ocak: NBA Berlin Maçları 2026 – Magic - Grizzlies (Berlin, Uber Arena)

          18 Ocak: NBA Londra Oyunları 2026 – Magic - Grizzlies (Londra, The O2)

          19 Ocak: Martin Luther King Jr. Günü ( 13:00 ET: Bucks - Hawks | 14:30 ET: Thunder - Cavs | 17:00 ET: Mavs - Knicks | 20:00 ET: Celtics - Pistons) — Tüm maçlar NBC ve Peacock'ta

          5 Şubat: NBA Takas Son Tarihi

          13-15 Şubat: 2026 NBA All-Star , Los Angeles, Kaliforniya

          1 Mart: Playoff uygunluk muafiyeti son tarihi

          12 Nisan: Normal sezon sona eriyor

          13 Nisan: 2026 NBA Playoffları için kadrolar belirlenecek

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Habertürk Anasayfa